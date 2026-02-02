Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları başladı.



Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.



Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, sözleşmeli personellerin ücretlerine ilişkin hazırlanan raporu sundu.



Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta ise okullarda verilen sivil savunma eğitimleri hakkında bilgi verdi.



Gegeoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm vatandaşlarda derin izler bıraktığını söyledi.



Afet tedbirlerinin ve yapılacak eğitimlerin çok önemli olduğuna değinen Gegeoğlu, afet farkındalığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini kaydetti.

