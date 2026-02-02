Habertürk
        Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:59
        Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları başladı.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, sözleşmeli personellerin ücretlerine ilişkin hazırlanan raporu sundu.

        Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta ise okullarda verilen sivil savunma eğitimleri hakkında bilgi verdi.

        Gegeoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm vatandaşlarda derin izler bıraktığını söyledi.

        Afet tedbirlerinin ve yapılacak eğitimlerin çok önemli olduğuna değinen Gegeoğlu, afet farkındalığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

