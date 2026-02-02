Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

        Kırklareli Kavşağı mevkisinde E.D.H. yönetimindeki 22 ABB 925 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri de yollardaki buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

        Kırklareli'nde ise kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor.

        Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda kar ve buzlanma oluştu.

        Bazı araçlar kontrolden çıkarak kazaya karıştı. Kaza ihbarına giden trafik ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Demircihalil köyü yakınlarında ise bir tır kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yağış sebebiyle bazı araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 25, Dereköy Sınır Kapısı’nda ise 10 santimetreye ulaştı.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tekirdağ'da da kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Bulgaristan Şampiyonu Kır Voleybol Takımı Edirne'de
        Bulgaristan Şampiyonu Kır Voleybol Takımı Edirne'de
        Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (3)
        Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (3)
        Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü aranıyor
        Su kanalına uçan otomobilin sürücüsü aranıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kar yağışıyla trafik durma noktasına geldi
        Kar yağışıyla trafik durma noktasına geldi
        Edirne'de kar yağışı ve fırtına sebebiyle tır devrildi
        Edirne'de kar yağışı ve fırtına sebebiyle tır devrildi