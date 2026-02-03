Edirne'de motosikletin çarptığı dede ve torunu yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



İlhami Ertem Caddesi'nde E.L'nin kullandığı 06 DAD 199 motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A. ile torunu N.A'ya çarptı.



Çarpmanın etkisiyle dede Ş.A. savruldu, torunu ise hafif yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.



Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



