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        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:29
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        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B., A.O. ve S.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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