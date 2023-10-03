3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Giriş: 03.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:29
EDİRNE'de,yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B., A.O. ve S.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.