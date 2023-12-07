Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

         'Göl Mahalle'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi

        EDİRNE'dehalk arasında 'Göl Mahalle' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Valilik, 21 gecekonduyu yıkıp, aileleri konteynerlere yerleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
         'Göl Mahalle'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'dehalk arasında 'Göl Mahalle' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Valilik, 21 gecekonduyu yıkıp, aileleri konteynerlere yerleştirdi.

        Karaağaç Mahallesi'nde, Meriç Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla zaman zaman su baskınının yaşandığı Göl Mahalle olarak adlandırılan bölgede bulunan gecekondu ve derme çatma 21 ev, yenileri yapılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı. Edirne Valiliği'nin kentsel dönüşüm yapacağı bölgedeki evlerde kalan aileler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından altyapısı tamamlanmasının ardından kurulan konteynerlere yerleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kalıcı konutlar yapılana kadar konteynerlerde kalacak olan aileler, kışı rahat geçireceklerini söyledi.

        `DERDİMİZİ ÇÖZDÜLER´

        Evlerinin bulunduğu bölgenin su baskını tehdidi altında olduğunu söyleyen Talat Katırcı, "Olası sel durumunda risk altındayız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız evlerde, gecekondularda kalıyorduk. Valilik, çalışma başlattı, bir haftada gecekonduları yıkıp konteyner getirdi. En azından çocuklarımız rahat etsin. Tabii ki, zorla bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun ki, derdimizi çözdüler. En azından daha konforlu, daha güzel, daha temiz yaşantımız var. Şofbenim yoktu, leğende yıkanıyordum. Şimdi şofbenimiz, lavabomuz var. Evimizde böyle bir şey görmedik. Şimdi rahatız. Elektriklerim yoktu, yıllardan beri mum ışığında yaşıyordum. Elektriklerimiz çekildi" dedi. 

        `TABİİ Kİ MEMNUNUZ´

        Konteynere yerleşmekten memnun olduğunu söyleyen Ömür Bıçak, "Bizler kentsel dönüşümden memnunuz. Zor şartlarda yaşıyorduk. İnternet gelecek, ışıklandırma olacak, daha güzel olacak" dedi.

        Ömür Pekkeski ise "60 seneden beri evim olmadı. Konteynerlerde rahata varabiliriz, devletimizin sayesinde. Yeni evler verilecek, tabii ki memnunuz. Sokakta kalmayacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
        Edirne'de 37 internet adresine erişim engellendi
        Edirne'de 37 internet adresine erişim engellendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Trakya Kariyer Fuarı'na hazırlanıyor
        Edirne Trakya Kariyer Fuarı'na hazırlanıyor
        Trakya Üniversitesinde Lozan Mübadelesi paneli düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde Lozan Mübadelesi paneli düzenlendi
        Edirne'de üniversite öğrencileri en çok ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyl...
        Edirne'de üniversite öğrencileri en çok ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyl...