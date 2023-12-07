 'Göl Mahalle'de evleri su baskını tehdidi altındaki 21 aile konteynere yerleştirildi

EDİRNE'dehalk arasında 'Göl Mahalle' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede Valilik, 21 gecekonduyu yıkıp, aileleri konteynerlere yerleştirdi.

Karaağaç Mahallesi'nde, Meriç Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla zaman zaman su baskınının yaşandığı Göl Mahalle olarak adlandırılan bölgede bulunan gecekondu ve derme çatma 21 ev, yenileri yapılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı. Edirne Valiliği'nin kentsel dönüşüm yapacağı bölgedeki evlerde kalan aileler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından altyapısı tamamlanmasının ardından kurulan konteynerlere yerleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kalıcı konutlar yapılana kadar konteynerlerde kalacak olan aileler, kışı rahat geçireceklerini söyledi.

`DERDİMİZİ ÇÖZDÜLER´

Evlerinin bulunduğu bölgenin su baskını tehdidi altında olduğunu söyleyen Talat Katırcı, "Olası sel durumunda risk altındayız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız evlerde, gecekondularda kalıyorduk. Valilik, çalışma başlattı, bir haftada gecekonduları yıkıp konteyner getirdi. En azından çocuklarımız rahat etsin. Tabii ki, zorla bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun ki, derdimizi çözdüler. En azından daha konforlu, daha güzel, daha temiz yaşantımız var. Şofbenim yoktu, leğende yıkanıyordum. Şimdi şofbenimiz, lavabomuz var. Evimizde böyle bir şey görmedik. Şimdi rahatız. Elektriklerim yoktu, yıllardan beri mum ışığında yaşıyordum. Elektriklerimiz çekildi" dedi.

`TABİİ Kİ MEMNUNUZ´

Konteynere yerleşmekten memnun olduğunu söyleyen Ömür Bıçak, "Bizler kentsel dönüşümden memnunuz. Zor şartlarda yaşıyorduk. İnternet gelecek, ışıklandırma olacak, daha güzel olacak" dedi.

Ömür Pekkeski ise "60 seneden beri evim olmadı. Konteynerlerde rahata varabiliriz, devletimizin sayesinde. Yeni evler verilecek, tabii ki memnunuz. Sokakta kalmayacağız" diye konuştu.