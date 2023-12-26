Selimiye Meydanı'ndaki 6 asırlık han ile hamam da restore edilecek EDİRNE'deOsmanlı döneminde yapılan 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nın restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda yer alan tarihi yapılara ilişkin, "Selimiye'nin bitmesi ile beraber Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın da aynı anda restorasyonu tamamlanacak" dedi.

EDİRNE'deOsmanlı döneminde yapılan 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nın restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda yer alan tarihi yapılara ilişkin, "Selimiye'nin bitmesi ile beraber Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın da aynı anda restorasyonu tamamlanacak" dedi.

Yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde 2021'de başlatılan restorasyon sürerken, meydan düzenlemesi 2022'de tamamlandı. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı onarıma alınıyor. Bu kapsamda Selimiye Meydanı'ndaki Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nda da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çalışma başlatıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1441 yılında Mezit Bey tarafından yaptırılan 6 asırlık 2 yapının restorasyon ihalesinin tamamlandığını söyledi. Vali Sezer, "En kısa zamanda hem Mezitbey Hamamı hem de Havlucular Hanı ile ilgili olarak çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanacak. Şu anda Selimiye Camisi'nin biliyorsunuz; restorasyonu devam ediyor. Zannediyorum Selimiye'nin bitmesi ile beraber Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın da aynı anda restorasyonu tamamlanacak. Böylece bütünsel olarak Selimiye'nin bahçesi ve çevresinin tamamı, bu şekilde düzenlenmiş olacak. Burası, tarihi bir mekan ve çok önemli bir lokasyon. Burada halihazırda esnafımız var. Onlar da yeni düzenlenen alanda ilimize hizmet etme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

'ÇOK GURURLANDIK'

Tarihi handa ciğerci dükkanı işleten esnaf Bahri Dinar, restorasyondan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Dinar, "Burasını anlatırken dünyanın şaheseri diyoruz. Tabii çok güzel bir meydan projesi yapıldı. Daha sonra da Selimiye, restorasyona alındı. Ondan sonra da sokak güzelleştirilmesi yapıldı. Ortada bizim de bulunduğumuz Havlucular Han'ı kalmıştı. Bakımsız duruyordu. Dünyanın en güzel meydanlarından birinde göze batıyordu. Bugün de baktık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok güzel bir proje geliştirmiş, ihalesi yapılmış. Sayın Valimiz de onun müjdesini verdi. Bir esnaf ve bir Edirneli olarak çok gururlandık. Edirne'nin gözbebeği olan bir meydan, daha da güzelleşecek. Bu hanın tadilatı ile çok güzel bir meydan olacak" dedi.

'MEYDANLA BÜTÜNLEŞECEK'

Hanın 26 yıllık esnaflarından Nejat Yavuz da "Selimiye Meydanı'nın düzenlenmesi buraya ayrı bir hava kattı. Selimiye Camisi'nin de restorasyonunun tamamlanması ile bir bütün olacak. Aynı zamanda Havlucular Hanı da restore edilince tamamen bütünleşmiş olacak. Bu restorasyonu zaten uzun zamandır bekliyorduk. Bakanlık ve valiliğimizin süreci hızlandırması bizi çok memnun etti" diye konuştu. Öte yandan Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2024 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor.