Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı restore edilecek

        Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın gelecek ay restorasyonuna başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı restore edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın gelecek ay restorasyonuna başlanacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 1441 yılında Mezit Bey tarafından inşa ettirilen han ve hamamın olduğu alanda incelemede bulundu, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk'den bilgi aldı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki eserin restorasyonuna ilişkin ihalenin yapıldığını söyledi.

        Kente değer katacak çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Selimiye Meydanı çevre düzenlememiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yakın zamanda tamamlandı. Meydanın yanında bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın projesi bekliyordu. Burayı da bakanlığımızın destekleriyle Edirne'ye yakışır bir şekilde yapacağız. Han ve hamamdaki restorasyon çalışmaları, Selimiye Camisi'nin restorasyonuyla aynı zamanda bitecek. Böylece bütünsel olarak Selimiye'nin bahçesi ve çevresi düzenlenmiş olacak.

        İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda buranın çevre düzenlemesi ve restorasyonu tamamlanacak. Burası çok tarihi bir lokasyon. Halihazırda burada işletmelerimiz var. Onlar da yeni düzenlenen alanda ilimize hizmet etme imkanı bulacaklar. Esnafımız bu haberi bekliyordu. Kentimize hayırlı olsun."

        - Çalışmalar bölgenin değerini artıracak

        Handa dükkanı bulunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, restorasyon çalışmalarının hana değer katacağını söyledi.

        Vali Sezer'den güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Dinar, "Dünyanın göz bebeği Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı, göze batan han ve hamamımız kalmıştı. Handa 50'ye yakın arkadaşımız var, farklı dallarda esnaflık yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında burası daha çok rağbet görecek." dedi.

        Esnaf Nejat Yavuz, restorasyon haberinin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

        Turizm sezonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini aktaran Yavuz, "Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu hanın yenilenmesi hem görsel olarak bir güzellik sağlayacak hem de esnafa ekonomik katkısı olacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Selimiye Meydanı'ndaki 6 asırlık han ile hamam da restore edilecek
        Selimiye Meydanı'ndaki 6 asırlık han ile hamam da restore edilecek
        Edirne'deki trafik kazasında panelvanın altında sıkışan motosiklet sürücüsü...
        Edirne'deki trafik kazasında panelvanın altında sıkışan motosiklet sürücüsü...
        Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelecek
        Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrenciler firma temsilcileriyle bir araya gelecek
        Edirne Ülkü Ocakları'ndan şehitler için lokma hayrı
        Edirne Ülkü Ocakları'ndan şehitler için lokma hayrı
        Edirne'de devlet desteğiyle aktif sera sayısı arttı
        Edirne'de devlet desteğiyle aktif sera sayısı arttı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı