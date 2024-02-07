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        Bulgaristan plakalı otomobil, takip sırasında ekip aracına çarptı; 2 polis yaralı

        EDİRNE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı Bulgaristan plakalı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. 2 polis yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:40
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        Bulgaristan plakalı otomobil, takip sırasında ekip aracına çarptı; 2 polis yaralı
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        EDİRNE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı Bulgaristan plakalı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. 2 polis yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edirne'de devriye görevi yürüten polis ekibi, şüphelendiği X 7348KC Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, takip sırasında Güney Çevreyolu Sanayi Sitesi önünde polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, sürücü otomobilini bırakıp, yaya olarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        KAZA KAMERADA

        Kaçan şüpheli bir süre sonra yakalanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polisin, aracı otomobilin önüne kırdığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazanın ardından otomobil sürücü Ö.G.'nin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Emniyete götürülen Türk vatandaşı Ö.G.'nin ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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