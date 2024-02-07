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        Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakını ev hapsiyle cezalandırıldı

        Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:32
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        Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakını ev hapsiyle cezalandırıldı
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        Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası verildi.

        Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö, Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K'ya verdi.

        Annesinin ölüm haberini alan V.K, doktor B.Ö'yü darbetti.

        "Beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından V.K, polis tarafından gözaltına alındı.

        Yapılan ölçümde V.K'nın 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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