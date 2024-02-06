Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anma programları düzenlendi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen anma programında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Depremde Kilis Valisi olarak görev yaptığını anımsatan Soytürk, deprem anını "dehşet verici" olarak tasvir etti.

        Deprem anında bilinçli hareket etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın ama buradan çıkarılacak dersler var. Tekirdağ'da bunun hazırlıklarını yapmamız gerek." dedi.

        Soytürk, daha sonra AFAD gönüllülerinin belgelerini verdi, "deprem" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

        -Deprem paneli düzenlendi

        Vali Soytürk daha sonra Tekirdağ Barosunca Tekirdağ Adliyesinde düzenlenen deprem paneline katıldı.

        Soytürk, burada yaptığı konuşmada da deprem sonrası Türk milletinin birlik ve beraberliğinin dünyaya örnek olduğu ifade etti.

        Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de konuşma yaptı.

        Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince depremlerde hayatını kaybedenler için sahil dolgu alanda anma programı düzenledi.

        - "Oradaydık" fotoğraf sergisi açıldı

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliğinin (MEB AKUB) Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki çalışmalarının anlatıldığı "Oradaydık" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta görev yapan Edirne MEB AKUB üyelerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

        Serginin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum müdürleri ve arama kurtarma derneklerinin üyeleri katıldı.

        - Depremde hayatını kaybeden emniyet personeli için mevlit okutuldu

        Edirne Eski Cami, Kırklareli Hızırbey Camisi ve Tekirdağ Rüstempaşa Camisi'nde depremlerde hayatını kaybeden emniyet mensupları için mevlit okutuldu.

        İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen mevlit programlarına illerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor