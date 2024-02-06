Trakya'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anma programları düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen anma programında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremde Kilis Valisi olarak görev yaptığını anımsatan Soytürk, deprem anını "dehşet verici" olarak tasvir etti.

Deprem anında bilinçli hareket etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın ama buradan çıkarılacak dersler var. Tekirdağ'da bunun hazırlıklarını yapmamız gerek." dedi.

Soytürk, daha sonra AFAD gönüllülerinin belgelerini verdi, "deprem" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

-Deprem paneli düzenlendi

Vali Soytürk daha sonra Tekirdağ Barosunca Tekirdağ Adliyesinde düzenlenen deprem paneline katıldı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada da deprem sonrası Türk milletinin birlik ve beraberliğinin dünyaya örnek olduğu ifade etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de konuşma yaptı.

Bu arada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince depremlerde hayatını kaybedenler için sahil dolgu alanda anma programı düzenledi.

- "Oradaydık" fotoğraf sergisi açıldı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliğinin (MEB AKUB) Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki çalışmalarının anlatıldığı "Oradaydık" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta görev yapan Edirne MEB AKUB üyelerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum müdürleri ve arama kurtarma derneklerinin üyeleri katıldı.

- Depremde hayatını kaybeden emniyet personeli için mevlit okutuldu

Edirne Eski Cami, Kırklareli Hızırbey Camisi ve Tekirdağ Rüstempaşa Camisi'nde depremlerde hayatını kaybeden emniyet mensupları için mevlit okutuldu.

İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen mevlit programlarına illerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk katıldı.