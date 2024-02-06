Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Edirne Diyarbakırlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Edirne Karadenizliler Derneğini ziyaret etti.

        Oda ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen İba, talep ve sorunları dinleyip projelerini anlattı.

        Edirne'yi hep birlikte yönetmeye talip olduklarını belirten İba, Abdurrahman, Meydan ve Fatih mahallelerinde ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

        Vatandaşların görüşlerine değer verdiklerini aktaran İba, "Tek tek, her bir hemşerime ulaşana dek, ziyaretlere devam edeceğim. Bizim yolumuz, sizlerin gönüllerine uzanan bir yol. Bu yolda, hep birlikteyiz. Biz hep birlikte Edirne'yiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı