Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda 30 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Uzunköprü ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.