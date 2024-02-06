Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Uzunköprü ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 30 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Sınırda Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne sınırında Bulgar polisi öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet ve 12 y...
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        Edirne'de mahalle afet gönüllüleri, profesyonel eğitim alıyor
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi
        Otomobilde 6 kuğu ele geçirildi, 3 kişiye 170 bin lira ceza kesildi