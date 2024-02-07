İzmir'de yem karma makinesine kapılan bekçi öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesine ait çiftlikte yem karma makinesinin şaftına kapılan 30 yaşındaki İbrahim Aydemir, feci şekilde hayatını kaybetti. Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi
Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.
Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Fotoğraf: DHA
İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi. Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.