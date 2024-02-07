Edirne'de bir sürücünün kaçmaya çalıştığı aracıyla çarptığı ekip otosundaki iki polis yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de "dur" ihtarına uymayan X 7348 KC Bulgar plakalı aracı Güney Çevre Yolu'nda durdurmak istedi.

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