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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:19
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        Edirne'de gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi
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        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 oyun konsolu ve 4 oyun konsolu kumandası ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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