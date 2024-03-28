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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:40
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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