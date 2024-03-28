Edirne'de, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacılar köyü sınırları içerisinde yaptıkları devriye görevinde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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