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        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 8 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti, 1'ini de İYİ Parti kazandı

        EDİRNE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Filiz Gencan Akın, Belediye Başkanı seçilerek, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:45
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        Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 8 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti, 1'ini de İYİ Parti kazandı
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        EDİRNE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Filiz Gencan Akın, Belediye Başkanı seçilerek, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. İlçelerin 5'inde CHP, 2'sinde AK Parti, 1'inde ise İYİ parti kazandı.

        Edirne'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Filiz Gencan Akın, Belediye Başkanı seçildi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. İpsala'da AK Parti'li Mehmet Kerman, Meriç'te AK Parti'li Yunus Atay, Keşan'da CHP'li Mehmet Özcan, Enez'de CHP'li Özkan Günenç, Havsa'da CHP'li Hüseyin Özden, Süloğlu'nda CHP'li Mehmet Ormankıran, Lalapaşa'da CHP'li Zafer Sezgin Geldi, Uzunköprü'de İYİ Partili Ediz Martin belediye başkanlığını kazandı.

        FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?

        Filiz Gencan Akın,1983 yılında Edirne'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamlayan Akın, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Almanya'da 3 ay Almanca eğitimi alan Akın, 2008 yılından itibaren Edirne barosuna kayıtlı avukatlık yapmaya başladı. 2019 yılında CHP'den Edirne belediye meclis üyesi seçilen Akın, Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Üyesi, Edirne Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak 5 yıl görev yaptı. Akın, mimar İnanç Gönenç Akın ile evli.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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