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        Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİEdirne'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bahri Dinar için ikindi namazından sonra Eski Cami'de cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:30
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        Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Edirne'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bahri Dinar için ikindi namazından sonra Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri, Dinar'ın esnaf arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Başoğlu kıldırdı. Cenaze namazından sonra Dinar, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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