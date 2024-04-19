Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü (2)

Edirne'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bahri Dinar için ikindi namazından sonra Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri, Dinar'ın esnaf arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Başoğlu kıldırdı. Cenaze namazından sonra Dinar, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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