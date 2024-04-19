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        Turizm Haftası'nda lise öğrencilerinden cami avlusunda sema gösterisi

        EDİRNE'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, lise öğrencilerinden oluşan semazen grubu kentin tarihi yapılarından Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisi sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:45
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        Turizm Haftası'nda lise öğrencilerinden cami avlusunda sema gösterisi
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        EDİRNE'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, lise öğrencilerinden oluşan semazen grubu kentin tarihi yapılarından Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisi sergiledi.

        Edirne Valiliği tarafından Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşturulan semazen grubu, kentin tarihi yapılarından Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisi sundu. Turizm Haftası etkinlikleri

        kapsamında düzenlenen etkinlik, cuma namazı çıkışı gerçekleştirildi. Gösteriyi, cami cemaatinin yanı sıra kenti ziyarete gelen çok sayıda turist de izledi.

        Etkinlik sonrası konuşan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazen sanatçısı Sabahattin Harma, 3 aylık sürede öğrencilerin çark atma ve meydan önüne sema etmesini öğrendiklerini belirterek, "Kısmet olursa valiliğimizin de destekleriyle burada 2'inci Murat'ın yaptırdığı 550 yıllık Mevlevihane'nin restorasyonu yapılıyor. Burada gördüğünüz çocuklar da orası ihya olunca orada yetişecekler. Hepsi çok yüksek kabiliyetli kardeşlerimiz. Biz kendilerine bu 3 ay içerisinde çark atmasını ve meydan önünde sema etmesini öğrettik. Bundan sonra artık Mevlevi mukabelesi dediğimiz tam bir Mevlevi ayinini icra edecekler, onun eğitimini alacaklar. Temmuz ayı gibi de neticelenecek bu çalışmalar" dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de tarih ve kültür şehri Edirne'de Turizm Haftası dolayısıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, genç semazen ekibinin de başarılı bir gösteri sunduğunu kaydetti.

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