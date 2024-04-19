DSİ, Edirne'de 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa etti

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Edirne'de 8 baraj ve 32 gölet inşa ettiklerini belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Edirne'de refah düzeyinin artması için son 21 yılda 226 tesis ile 44 milyar 127 milyon 153 bin 567 liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Edirne'ye son 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa ettiklerini ve böylece 422 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, "Edirne'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 6.64 milyon metreküp su depolanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.