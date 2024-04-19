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        DSİ, Edirne'de 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa etti

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Edirne'de 8 baraj ve 32 gölet inşa ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:43
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        DSİ, Edirne'de 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa etti
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        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Edirne'de 8 baraj ve 32 gölet inşa ettiklerini belirtti.

        DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Edirne'de refah düzeyinin artması için son 21 yılda 226 tesis ile 44 milyar 127 milyon 153 bin 567 liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

        Edirne'ye son 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa ettiklerini ve böylece 422 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, "Edirne'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 6.64 milyon metreküp su depolanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Taşkın koruma tesisleri ile vatandaşların ve toprağın korunduğunu dile getiren Balta, şunları kaydetti:

        "Edirne'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 116 taşkın koruma tesisi ile Edirne şehir merkezi, 95 yerleşim yeri ve 23 bin 370 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz"

        Balta, Edirne'de toplam 2 milyon 259 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını, 95 yerleşim biriminin de arazi toplulaştırmasından faydalandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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