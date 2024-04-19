Edirne'de kamyonun çarptığı minibüsteki yolcu yaralandı
Edirne'de kamyonun şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.
Edirne'de kamyonun şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda seyreden T.K'nin kullandığı 42 APA 977 plakalı kamyon, A.D.A'nın idaresindeki 22 M 0136 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi minibüsüne çarptı.
Kazada minibüsteki 1 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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