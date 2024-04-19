"Edirne'de restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak"

Vali Sezer'e incelemelerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmet Osmanoğlu da eşlik etti.

Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen ve Balkanlar'a da hizmet eden Edirne Mevlevihanesi'nin ihyası çalışmaları inceleyen Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazimihal ve Yeniçeriler hamamlarındaki çalışmaları incelemesi sonrası yeniden ayağa kaldırma çalışmaları süren Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'ye geçti.

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