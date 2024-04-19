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        "Edirne'de restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak"

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:31
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        "Edirne'de restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak"
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacağını söyledi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazimihal ve Yeniçeriler hamamlarındaki çalışmaları incelemesi sonrası yeniden ayağa kaldırma çalışmaları süren Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'ye geçti.

        Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen ve Balkanlar'a da hizmet eden Edirne Mevlevihanesi'nin ihyası çalışmaları inceleyen Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Tarihi konakların restorasyonu

        Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kaleiçi semtindeki tarihi konakları da inceledi.

        "Kentte restore edilmeyen tarihi yapı kalmayacak" diyen Sezer, 1560 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte geçmişi geleceğe taşımak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Vali Sezer'e incelemelerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmet Osmanoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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