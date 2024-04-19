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        Edirne'de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı

        Edirne'de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:17
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        Edirne'de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı
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        Edirne'de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.

        Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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