Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma ve Saçlımüsellim köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. - Sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı Enez ilçesinde sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı. Enez Belediyesince sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı. Sulak alanlarda ve bataklıklarda üreyen sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Özkan Günenç, yazlıkçıların tatillerini rahat geçirebilmeleri amacıyla sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarını yaparak önlem aldıklarını ifade etti.