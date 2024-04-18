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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma ve Saçlımüsellim köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        - Sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı

        Enez ilçesinde sulak alanlar ve bataklıklar ilaçlandı.

        Enez Belediyesince sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı.

        Sulak alanlarda ve bataklıklarda üreyen sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı.

        Belediye Başkanı Özkan Günenç, yazlıkçıların tatillerini rahat geçirebilmeleri amacıyla sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarını yaparak önlem aldıklarını ifade etti.

        İlaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.

        - Başkan Özden'e ziyaretler

        Havsa Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Özden'e ziyaretler sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Üyeleri, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulundan akademisyenler, Batıkale Motosiklet Kulübü Üyeleri ve iş insanları Özden'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

        Özden de ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, durmaksızın çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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