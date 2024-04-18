Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.
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