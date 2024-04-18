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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:16
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 7 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

        Şüphelilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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