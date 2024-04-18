Edirne'de polis ekipleri 210 aracı denetledi

Polis ekipleri denetimlerinde 2 kişinin yoklama kaçağı olduğunu tespit etti, bu kişilerin haklarında yasal işlem başlatıldı.

Uygulamada 665 kişi ve 210 araç kontrol edildi, 7 araç trafikten men edilirken 42 araç sürücüsüne 93 bin 17 lira idari para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 8 ilçede 19 ekip ve 56 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.

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