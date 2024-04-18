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        Edirne'nin "keşfedilen" müzisyenleri ilk konserlerini verdi

        Edirne Valiliğince kurulan Edirne Müzik Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler ilk konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:27
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        Edirne'nin "keşfedilen" müzisyenleri ilk konserlerini verdi
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        Edirne Valiliğince kurulan Edirne Müzik Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler ilk konseri verdi.

        Akademi öğrencileri Turizm Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde performanslarını sergiledi.

        Öğrenciler, yöresel türküler ve farklı müzik türlerinden eserler seslendirdi.

        Konseri izleyen vatandaşlar da şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, konser bitiminde öğrencileri ve eğitmenleri kutladı.

        Kentteki öğrencileri sanatla buluşturduklarını belirten Arpacı, "Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan Müzik Akademisi çok güzel ilerliyor. Öğrencilerimiz bugün güzel bir icrada bulundu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı en iyi şekilde müzik ve sanatla tanıştırmış oluyoruz. 23 Nisan'da da inşallah Trakya Üniversitesinde bir konser verecekler." dedi.

        - Müzik Akademisi hakkında

        Edirne'de, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kurulan Edirne Müzik Akademisi'nde geleceğin müzisyenleri yetiştiriliyor.

        Tarihi bir okulun müzik akademisi olarak oluşturulması ve okullarda müziğe yatkın öğrencilerin taraması sonrası 6 ay önce eğitimlerine başlanan Akademi'de 200'e yakın öğrenci hem şan hem de enstrüman kursları alıyor.

        Dezavantajlı öğrencilere verilen eğitimde öğrenciler evlerinden servisle alınıyor, yemeklerini Akademi mutfağında yedikten sonra kurslarına başlıyor. Akademide keman, vurmalı çalgılar, gitar, klarnet, piyano ve ses eğitimleri veriliyor.

        Haftada 5 gün 2 saat eğitim alan öğrenciler hayallerinin peşinden notalarla koşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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