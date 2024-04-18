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        Edirne'de darbettiği doktoru tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı

        Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:13
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        Edirne'de darbettiği doktoru tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı
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        Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Edirne 5. Asliye Caza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık V.K. katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

        Sanık V.K, savunmasında, annesini kaybetmenin verdiği anlık bir öfkeyle doktoru darbettiğini, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu belirtti.

        Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında bir filmden kesit paylaştığını ifade eden V.K, paylaşımıyla kimseyi tehdit etmediğini savundu.

        Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, adliye önünde gazetecilere, sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiğini belirtti.

        Altun, "Daha önce meslektaşımıza şiddet uygulamış olan biri tahliye olduktan sonra sosyal medya üzerinden üstü kapalı ölüm tehditlerinde bulunuyor ve ilk duruşmada tahliye kararı veriliyor. Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı taktirde bunun önüne geçilebilme olasılığı yok. Bugüne kadar 10'un üzerinde hekim görevi başında katledildi." dedi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine V.K. tutuklanmıştı. Doktorun ailesinin, tahliye sonrası sanığın sosyal medyada kızlarına yönelik "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayeti üzerine ayrı dava açılmış, V.K. yeniden tutuklanmıştı.

        Sanığın doktor B.B. Özdeş'i "darbetmek" ve "tehdit etmek" suçlarından tutuksuz olarak iki ayrı davada yargılanmasına devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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