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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir evde 5 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:14
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de, jandarma ekiplerince bir evde 5 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde bir evde arama gerçekleştirdi.

        Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli M.G'yi İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, durumundan şüpheli M.B'yi Kurtuluş Caddesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        -2 düzensiz göçmen yakalandı

        Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Söğütlüdere köyünde yapılan denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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