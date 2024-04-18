Edirne'de asayiş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Evde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde bir evde arama gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de, jandarma ekiplerince bir evde 5 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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