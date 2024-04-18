Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Beyendik beldesinde E.D'nin kullandığı 59 DJ 478 plakalı otomobil, G.Ö. idaresindeki 22 RH 498 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve hafif ticari araçtaki yolcu Ali Berkin Akıncı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akıncı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü E.D'nin alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el koyulduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        İşlenmiş gıdadaki tehlike! Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu?
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit edince tutuklanmıştı, yine...
        Darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit edince tutuklanmıştı, yine...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü...
        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü...
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de darbettiği doktoru tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı
        Edirne'de darbettiği doktoru tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı