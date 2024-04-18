Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Beyendik beldesinde E.D'nin kullandığı 59 DJ 478 plakalı otomobil, G.Ö. idaresindeki 22 RH 498 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve hafif ticari araçtaki yolcu Ali Berkin Akıncı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akıncı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü E.D'nin alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el koyulduğu belirlendi.
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