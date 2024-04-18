Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü E.D'nin alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el koyulduğu belirlendi.

Yaralanan sürücüler ve hafif ticari araçtaki yolcu Ali Berkin Akıncı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akıncı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.