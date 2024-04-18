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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde, kullandığı otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Berkin Akıncı'nın ölümüne, sürücü G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:25
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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde, kullandığı otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Berkin Akıncı’nın ölümüne, sürücü G.Ö.’nün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Erim Dibekli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dibekli'nin bir süre önce trafik denetiminde alkollü yakalandığı ve bu nedenle aday sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Ali Berkin Akıncı’nın cenazesi ise ikindi vakti Saray Avluları Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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