Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde, kullandığı otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Berkin Akıncı'nın ölümüne, sürücü G.
OTOMOBİLSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde, kullandığı otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Berkin Akıncı’nın ölümüne, sürücü G.Ö.’nün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Erim Dibekli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dibekli'nin bir süre önce trafik denetiminde alkollü yakalandığı ve bu nedenle aday sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Ali Berkin Akıncı’nın cenazesi ise ikindi vakti Saray Avluları Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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