Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü

EDİRNE'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatın kaybetti. Biri önceki gün, diğeri şubat ayında 2 ağabeyini kaybeden Dinar'ın ani ölümü kentte üzüntüye yol açtı.

Edirne’nin tanıtımına verdiği katkıyla kentin simgesi haline gelen, mart ayında Edirne Belediyesi tarafından fahri turizm elçisi beratı verilen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, sabah eşi Hediye Dinar tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dinar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ciğerci esnafı olan Dinar’ın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Dinar'ın ağabeyleri Nazmi Dina r(68), şubat ayında geçirdiği kalp krizinden, Bahattin Dinar (65) ise önceki gün Uzunköprü ilçesinde geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetmişti. VALİ VE BAŞKANDAN TAZİYE MESAJILARI Dinar'ın vefatıyla ilgili Edirne Valisi Yunus Sezer taziye mesajı yayınladı. Sezer mesajında, "Güzel insan, arkanda yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk aynı zamanda hoş bir sada bıraktın. Hak rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" dedi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da "Çok üzgünüm. Edirne’mizin turizm elçisi, şehrimizin sevilen esnaflarımızdan olan Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, sevgili abim Bahri Dinar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bahri abimize Allah'tan rahmet, Dinar ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.