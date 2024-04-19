Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
EDİRNE'de motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
EDİRNE'de motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sürücü ile yayanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Atatürk Bulvarı’nda U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazada sürücü U.K. ile İ.G yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.