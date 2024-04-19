Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 26 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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