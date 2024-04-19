Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi. İş yerinde yapılan denetimde 6 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ve 30 okey taşı ele geçirildi. Kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi C.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.