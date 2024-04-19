Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi. İş yerinde yapılan denetimde 6 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ve 30 okey taşı ele geçirildi. Kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi C.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de yetişen semazenler Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisi sund...
        Edirne'de yetişen semazenler Üç Şerefeli Cami avlusunda sema gösterisi sund...
        Marmara için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
        DSİ, Edirne'de 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa etti
        DSİ, Edirne'de 21 yılda 8 baraj ve 32 gölet inşa etti
        Edirne'de kamyonun çarptığı minibüsteki yolcu yaralandı
        Edirne'de kamyonun çarptığı minibüsteki yolcu yaralandı
        Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü
        Edirne'nin 'turizm elçisi', kalp krizinden öldü
        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı