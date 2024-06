Edirne'de yaban mersini yetiştirip hasadını yaptı

EDİRNE'de, halk arasında 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini yetiştiren emekli ziraat yüksek mühendisi Enver Kırımlı (60), tarlada hasadını yaptı. Ürüne yoğun ilginin olduğunu belirten Kırımlı, "Yaban mersini satışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda hatta ürün yetiştiremiyoruz" dedi.

İstanbul'da gıda sektöründe ziraat yüksek mühendisi olarak çalışan Enver Kırımlı, 3 yıl önce emekli olmasının ardından, 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini ve aronya yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Araştırmalarında Edirne'nin toprak yapısı ve ikliminin yaban mersini ve aronya için uygun olduğunu tespit eden Kırımlı, Büyükdöllük köyü civarında 180 dönümlük arazi satın aldı. Arazinin 50 dönümüne yaban mersini, 50 dönümüne ise aronya diken Kırımlı'nın 14 bin yaban mersini fidesi, 14 bin de aronya fidesi bulunuyor.

'TIBBİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİTKİLER'

Kırımlı, Edirne'nin toprak yapısı ve ikliminin, yaban mersini ve aronya için uygunluğuna değinerek, "Her iki bitkinin de bölge iklim özellikleri ve toprağı açısından adapte olduğunu, meyvelerin isteklerinin karşılandığını anlamış olduk. Her iki bitki de tıbbi değeri çok yüksek bitkiler. Her ikisi de Türkiye'ye üretim mevsiminin dışındaki dönemlerde ithal edilen ürünler. Şu anda çiftçilerimizde de bir rağbet söz konusu. Her iki üründen de bölgede yeni üretim alanları hizmete girmekte. Bu sevindirici bir şey. Yani hem ithalatın önüne geçiyoruz hem tıbbi ve aromatik değerleri yüksek bu ürünleri halkımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.