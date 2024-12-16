Trakya Üniversitesi'nde "efsane renk" Edirne kırmızısıyla kıyafet ve hediyelikler üretiliyor

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Osmanlı döneminde formülü casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısıyla üretilen kumaşlarla çeşitli kıyafet ve hediyelik eşyalar üretiliyor.

Rengin kent kültürüne kazandırılması ve tekstil sektöründe yaygınlaşmasını sağlamak için TÜ Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edirne kırmızısının tekstil sektöründe yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Becenen, bu renkten üretilen ürünlerin raflarda yerini alması gerektiğini ifade etti. Edirne kırmızısının sadece bir renk olmadığını, tarihsel bir değeri olan rengin öğrencilerin de çalışmalarına konu olduğunu anlatan Becenen, şunları kaydetti:

TÜ Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen, AA muhabirine Edirne kırmızısının kullanım alanlarını genişletmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Edirne'nin kültürel değerlerine katkı sunarken diğer yandan ekonomiye de katkı sunulmalı. İnsanlar, Edirne kırmızısını öğrendi ama aradıklarında renkten üretilmiş ürün bulamıyorlar. Edirne kırmızısı katma değer sağlayacak bir ürün. Farklı alanlarda değer kazandıracak bir özelliği var.

Öğrenciler kıyafet dikiyorlar. Arkadaşları ve aileleri için hediyelik eşyalar hazırlıyorlar. Yastık dikiyorlar, makyaj ve alışveriş çantaları hazırlıyorlar. İpek kumaştan giysi ve benzeri kıyafetler, pamuklu ve sert kumaşlardan çanta ve yastık kılıfı gibi ürünler tasarlıyorlar."