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        Keşan'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:18
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        Keşan'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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