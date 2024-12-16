Keşan'da evde çıkan yangın söndürüldü
Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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