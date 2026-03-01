Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Canlı
        Edirne Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:54
        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

