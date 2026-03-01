Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çamlıca köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muhtarlık tarafından düzenlenen iftara katılan Özcan, vatandaşlarla bir araya geldi.



Hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Özcan, "Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte paylaştığımız bu güzel organizasyon için muhtarlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- Subaşı'nda iftar düzenlendi



Meriç'in Subaşı beldesinde iftar programı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul iftar programları çerçevesinde Subaşı Şehit Mehmet Aydın İlkokulu ve Ortaokulu ev sahipliğinde iftar düzenlendi.



Gerçekleştirilen iftar programında Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.



İftar sonrası teravih buluşmaları kapsamında teravih namazı kılınarak öğrencilerin katılımıyla çeşitli yarışmalar yapıldı.



- Keşan'da vektör mücadelesi yapıldı



Keşan'da vektör mücadelesi sürüyor.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ilaçlandı.



Yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıldığı belirtildi.

