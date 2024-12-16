Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı
Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı.
Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların belediye işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için şehir genelinde 3 yeni hizmet noktasını faaliyete sunuldu.
Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünde açılan hizmet noktası, vatandaşlara emlak beyanı ve rayiç değer belgesini temin etme, ayrıca belediyeye ait ödeme işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.
Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında hizmete sunulan vezne ise vatandaşların belediye işlemlerini ve diğer ödemelerini yapmalarını sağlıyor.
Babademirtaş Mahallesi'nde açılan Edirne Belediyesi Ek Hizmet Binası da kurum ödemelerinin yapılmasına olanak veriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yeni veznelerle belediye hizmetlerini vatandaşa daha yakın hale getirdiklerini belirtti.
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