Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı

Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların belediye işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için şehir genelinde 3 yeni hizmet noktasını faaliyete sunuldu.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünde açılan hizmet noktası, vatandaşlara emlak beyanı ve rayiç değer belgesini temin etme, ayrıca belediyeye ait ödeme işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.