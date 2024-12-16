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        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı

        Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:02
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        Edirne Belediyesince 3 hizmet noktası açıldı
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        Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların belediye işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için şehir genelinde 3 yeni hizmet noktasını faaliyete sunuldu.

        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünde açılan hizmet noktası, vatandaşlara emlak beyanı ve rayiç değer belgesini temin etme, ayrıca belediyeye ait ödeme işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

        Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında hizmete sunulan vezne ise vatandaşların belediye işlemlerini ve diğer ödemelerini yapmalarını sağlıyor.

        Babademirtaş Mahallesi'nde açılan Edirne Belediyesi Ek Hizmet Binası da kurum ödemelerinin yapılmasına olanak veriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yeni veznelerle belediye hizmetlerini vatandaşa daha yakın hale getirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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