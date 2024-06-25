Türk, Yunan ve Alman öğrencilerden Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Türk, Yunan ve Alman öğrenciler arasında voleybol dostluk maçı düzenlendi.
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Türk, Yunan ve Alman öğrenciler arasında voleybol dostluk maçı düzenlendi.
Avrupa Birliği Erasmus Gençlik Programı kapsamında, 18 ay önce başlatılan 'Advan+AGE' Projesi'nin kapanışı dostluk maçıyla yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu ile sivil toplum kuruluşları, Alman SGRIM V ve Yunanistan Fix Art'ın ortaklığıyla düzenlenen voleybol maçı, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi. Projede yer alan Türk, Yunan ve Alman öğrenciler, sınır kapısında oluşturulan sahada dostluk maçı yaptı.
Etkinlikle ilgili konuşan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, proje kapsamında ekonomik ya da sosyal pozisyonları nedeniyle spora erişimi kısıtlı olan çocukların spora kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Aslandaş, "Çocuklarımıza çevre bilinci ve sosyal dayanışmayı geliştirici faaliyetlerde bulunduk. Bu tür projeler, gençlerimizin sosyal becerilerini artırmalarına ve farklı kültürlerden arkadaşlıklar kurmalarına vesile oluyor" dedi.
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