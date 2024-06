Tunca Nehri kuruma noktasına geldi, çeltik sulaması durdu

TÜRKİYE'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde debi 2 metreküp/saniyeye düştü. Nehrin kuruma noktasına geldiği bölgelerde üretici, çeltiğini suladığı pompaları çalıştıramaz hale geldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, su bırakması için Bulgaristan ile yazışmalar yapıldığını belirterek, "Şu an görüşmeler devam ediyor. Gerçekten idare edemeyecek duruma geldiğinde de Bakan Beyin görüşmesiyle inşallah yine geçtiğimiz dönemde yaşanan su salınması tekrar gündeme gelir" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış döneminden bugüne nehrin debisinin sürekli düşük olduğuna dikkat çekerek, "Kış yağışlarımız ürünün gelişimi açısından yeterli geldi ama su stoklarımız açısından çok yeterli olmadı maalesef ki. Toprak tamamen doyuma ulaşıp nehir ve baraj debilerini yükseltecek seviyede olmadı. O yüzden de bu ürünlerimizi ektiğimiz sulama dönemlerinde maalesef ki nehirlerde yani özellikle de Tunca Nehri'nde sıkıntı yaşandı. Şu an Bulgaristan sınırından Edirne'ye olan kısımlarda bazı pompalar şu an çalışamıyor, maalesef ki su yok" diye konuştu.

‘SU SALINDIĞINDA ÜRETİCİLERİMİZ RAHAT BİR SULAMA YAPABİLECEKTİR’

Arabacı, sürekli nehrin akışını takip ettiklerini belirterek, "Birkaç gün önce il müdürümüzle gezdik. Şu an her gün yine nehir boylarını geziyoruz, hangi bölgelerde, nerede sıkıntı var? Üreticilerimizle görüşüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tabii bu esnada sayın valimizin de başkanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle görüşüldü, Bulgaristan ile resmi yazışmalar yapıldı. Şu an tabii biz takip ediyoruz. 2000 yılında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sayın Bakanımızın Bulgaristan'daki görüşmesinden sonra bir miktar su salınmıştı. Şu an dediğim gibi görüşmeler devam ediyor. Şu an gerçekten idare edemeyecek duruma geldiğinde de Bakan Beyin görüşmesiyle inşallah yine geçtiğimiz dönemde yaşanan su salınması tekrar gündeme gelir. Bir miktar su salındığında buradaki üreticilerimiz inşallah rahat bir sulama yapabilecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.