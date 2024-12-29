Edirne'de yakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompaya zarar verdi
Edirne'de akaryakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompanın hortumunda hasara neden oldu.
Edirne'de akaryakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompanın hortumunda hasara neden oldu.
Atatürk Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonundan PB 6626 BE plakalı aracına yakıt alan Bulgaristan vatandaşı, ödeme yaptıktan sonra fişin kopyasını pompa görevlisine vererek aracına yöneldi.
Görevlinin pompayı aracından çıkarmasını beklemeden hareket eden sürücü, aracının depo kapağında duran pompa hortumunu kopardı.
İstasyon yetkilileri, sürücüden şikayetçi oldu.
Olay anı istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.