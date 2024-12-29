Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

EDİRNE'de Sveti Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi. Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelenlerin de katıldığı ayinde, yeni yıl için dilekler tutulup mumlar yakıldı.

Edirne'deki Sveti Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayini, Yunanistan'dan Metropolit Anfilohis ve Papaz Atanas Sultanov yönetti. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'nın da katıldığı ayine çok sayıda Bulgar ve Yunan vatandaşı da katılarak dua etti. İncil'den dua ve ilahilerin okunduğu ayine katılanlar mum yakarak dilek diledi. Ayin sonunda, kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.