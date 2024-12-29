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        Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

        EDİRNE'de Sveti Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:25
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        Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini
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        EDİRNE'de Sveti Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi. Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelenlerin de katıldığı ayinde, yeni yıl için dilekler tutulup mumlar yakıldı.

        Edirne'deki Sveti Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayini, Yunanistan'dan Metropolit Anfilohis ve Papaz Atanas Sultanov yönetti. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'nın da katıldığı ayine çok sayıda Bulgar ve Yunan vatandaşı da katılarak dua etti. İncil'den dua ve ilahilerin okunduğu ayine katılanlar mum yakarak dilek diledi. Ayin sonunda, kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.

        Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, ayin sonunda yaptığı açıklamada, yeni yılın herkes için güzel geçmesini dileyerek, "Biliyorsunuz bizim için yılın bu dönemi kutsal bayramımız var. Noel'i ve yeni yılı kutluyoruz, çok heyecanlıyız. Herkese mutlu ve başarılı bir yeni yıl geçirmelerini diliyorum. Zor bir yıl geçti gerçekten, yeni yılın herkes için daha güzel geçmesini temenni ediyorum" dedi.

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