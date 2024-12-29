Edirne Valisi Sezer koruma altındaki çocuklarla buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, eşi Canan Sezer ile kentteki bir tesiste çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı.
Çocuklarla yakından ilgilenen Sezer, etkinlik boyunca çocuklarla sohbet etti.
Etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.
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