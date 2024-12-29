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        Edirne Valisi Sezer koruma altındaki çocuklarla buluştu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:27
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        Edirne Valisi Sezer koruma altındaki çocuklarla buluştu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, eşi Canan Sezer ile kentteki bir tesiste çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Çocuklarla yakından ilgilenen Sezer, etkinlik boyunca çocuklarla sohbet etti.

        Etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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