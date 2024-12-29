Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Koca bir yılın geride kaldığını belirten Kafedzhiyska, "Yeni yıldan daha fazla güzellik, daha fazla mutluluk daha çok başarı bekliyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum." dedi.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios ve papaz Atanas Sultanov, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

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