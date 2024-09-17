Bakan Yumaklı: Çeltikte 980 bin ton rekolte geleceğini düşünüyoruz (2)

ÇAKMAKBARAJI'NDA İNCELEMEDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpsala'da katıldığı Çeltik Festivali'nin ardından, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunup, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yumaklı, yaz aylarında oluşan yüksek sıcaklıkların tarımsal üretim başta olmak üzere suyla ilgili ihtiyaç duyulan bütün sektörlerde belli oranlarda sorunlar oluşturduğunu belirterek, "Bununla ilgili suyu yönetme adına Ulusal Su Kurulu başta olmak üzere buna bağlı bütün alt kurumlar da dahil olmak üzere suyun yönetimi adına bir çabamız var. Çünkü çok önemli bir üretim havzası Edirne için de aynı şekilde devam ediyoruz. Son 22 yılda 2,4 trilyon liralık bir su ve sulama yatırımı yapmış durumdayız Türkiye çapında. Edirne'de de aynı şekilde yaklaşık 44 milyar civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş durumdayız 226 su ve sulama projesini hayata geçirerek. Burada 676 bin dekarlık araziyi sulamaya açtık ki; bu da bu bölge için son derece önemli. Edirne'nin su ve sulama konularındaki taleplerini çok yakından takip ediyoruz. Özellikle başta Sayın Valimiz, vekillerimiz ve il başkanımız, teşkilatlarımız olmak üzere onlar da Türkiye'nin üretimi için son derece önemli bu bölgenin su hassasiyeti konusunu her daim gündemde tutmaya devam ediyorlar" dedi.