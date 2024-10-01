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        Edirne'de, firari cinayet şüphelisi sınırda yakalandı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:20
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        Edirne'de, firari cinayet şüphelisi sınırda yakalandı
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde ‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınan S.A., tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken sınır hattında yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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